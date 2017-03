لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) کامران اکمل پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں بہترین کارکردگی دکھا کر طویل عرصے کے بعد قومی کرکٹ ٹیم میں واپس تو آ گئے ہیں اور بیٹنگ میں ان کی فارم بھی بہت اچھی ہے مگر ڈراپ کیچ کا مسئلہ جوں کا توں ہے کا مظاہرہ انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹی 20 میچ میں کیا۔

شاداب خان نے اپنے کیرئیر کے پہلے ہی میچ میں شاندار کارکردگی دکھا کر 7 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کر کے ریکارڈ قائم کیا اور پاکستانیوں کے دل جیتے لیکن وہ پہلے ہی میچ میں 4 وکٹیں حاصل کرنے والے دنیا کے پہلے باﺅلر بھی بن سکتے تھے لیکن کامران اکمل کے ڈراپ کیچ کے باعث ایسا نہ ہو سکا۔

کامران اکمل نے کیچ کیا چھوڑا، ٹوئٹر صارفین کو تو جیسے موقع مل گیا اور ایسے ایسے ٹویٹ کئے کہ خود کامران اکمل بھی اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ سکیں گے۔ایک شخص نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بیماریوں کے سدباب کیلئے امریکی ادارے نے کامران اکمل کو بھرتی کرنے کا کہا ہے کیونکہ ان کے وائرس پکڑنے کا رسک بالکل صفر ہے۔۔ صارفین نے ان کے بارے میں کیا باتیں کیں اور کس طرح کامران اکمل کے کیچ ڈراپ پر اپنے دل کی بھڑاس نکالی، ذیل میں دی گئی ٹویٹس سب کہانی بیان کر دیں گی۔

Finally a ray of light. Centre for Disease Control in USA has asked to hire Kamran Akmal. They say he has zero risk of catching any virus. — Blue on Blue (@razabash) March 26, 2017

Kamran Akmal was not born, he was dropped from the sky. — Shahroz Qureshi (@AisaBiHotaHy) March 26, 2017

"where should i drop you?"



"where should i drop you?" — Adi (@Desi_nigaa) March 26, 2017

The only good catch by Kamran Akmal pic.twitter.com/89MzDuqhyl — Ahmed (@lemeahmed) March 26, 2017

If there is any record for most dropped catches in Cricket history Kamran Akmal would top the list... — Broken Cricket (@BrokenCricket) March 26, 2017

Watching Pakistan vs West Indies. I just learnt that Australians may stop sledging but Kamran Akmal won't stop dropping catches #WIvPAK — Shashi (@AllTimeBakchod) March 26, 2017

Kamran Akmal's favorite pickup line?

"Can I drop you somewhere?" — Faisalopocalypse (@metalheadjunkie) March 26, 2017

Once Kamran Akmal tossed his baby in air, but couldn't catch him. — 〽️averick (@AngryCivilian) March 26, 2017