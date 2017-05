جنوبی افریقہ کیخلاف انگلینڈ کے 6 کھلاڑی صرف 20 رنز پر کیسے آﺅٹ ہوئے؟ آپ بھی دیکھئے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) لارڈز کے تاریخی گراﺅنڈ میں کرکٹ کے بانیوں کی ”تاریخی“ بے عزتی جاری ہے جہاں جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں صرف 20 رنز پر انگلینڈ کے 6 کھلاڑی پویلین لوٹ چکے ہیں۔ ابتدائی دو میچوں میں فتح کیساتھ سیریز جیتنے والی انگلش کرکٹ ٹیم کو تیسرے میچ میں ”عزت“ بچانے کے لالے پڑ گئے ہیں۔

لارڈز کرکٹ گراﺅنڈ میں کھیلے جا رہے میچ میں جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر انگلینڈ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تو جنوبی افریقی باﺅلرز انگلش بیٹنگ لائن پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے انگلش ٹیم کے 6 بڑے کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ انگلینڈ کی 6 وکٹیں کیسے گریں؟ آپ بھی دیکھئے۔

جیسن رائے کی وکٹ۔۔۔

WICKET Jason Roy out for 4 c Amla b Rabada.



ENG 4-1 #ENGvSA



Updates: https://t.co/ydZRMnJFJ3 pic.twitter.com/eUFI6CL4jh — England Cricket (@englandcricket) May 29, 2017

جو روٹ کی وکٹ۔۔۔

این مورگن کی وکٹ۔۔۔

WICKET Morgan caught behind for 8.



ENG 15-3 in tough batting conditions #ENGvSA



Watch more https://t.co/ydZRMnJFJ3 pic.twitter.com/YRG6Xnoez3 — England Cricket (@englandcricket) May 29, 2017

ایلکس ہیلز کی وکٹ۔۔۔

جوز بٹلر کی وکٹ۔۔۔

عادل راشد کی وکٹ۔۔۔