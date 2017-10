ہانگ کانگ سکسز کھیل رہی پاکستانی ٹیم نے پاکستانیوں کو بڑی خوشخبری دیدی، پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا

ہانگ کانگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایک جانب قومی کرکٹ ٹیم سری لنکا کیخلاف کامیابیوں کے جھنڈے گاڑی رہی ہے تو دوسری جانب ہانگ کانگ سکسز ٹورنامنٹ کھیلنے والی قومی ٹیم نے بھی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔

پاکستان نے ہانگ کانگ سکسز ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کو 35 رنز سے شکست دے کر فائنل کیلئے کوالیفائی کر لیا ہے جہاں اس کا مقابلہ جنوبی افریقہ کیساتھ ہو گا۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 5 اوورز میں 115 رنز بنائے جس کے جواب میں آسٹریلوی ٹیم 80 رنز ہی بنا سکی۔

واضح رہے کہ ہانگ کانگ سکسز میںشریک قومی سکواڈ کی قیادت سہیل تنویر کر رہے ہیں جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں سہیل خان، جاہد علی، محمد سمیع، انور علی، حماد اعظم اور صاحبزادہ فرحان شامل ہیں۔

