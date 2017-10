ساﺅتھ افریقہ اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹی ٹوئنٹی،ڈیوڈ ملرنے تاریخ کی تیز ترین سنچری بنالی

پوچیفسٹروم (ڈیلی پاکستان آن لائن)ساﺅتھ افریقہ کے مڈل آرڈر بلے بازڈیوڈ ملر نے بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں تیز ترین سنچری بناڈالی ،انہوں نے یہ معرکہ35گیندوں پر حاصل کیا،ان کی طوفانی اننگ میں 9چھکے اور7چوکے شامل ہیں۔

WHAT AN INNINGS! @DavidMillerSA12 has just hit the fastest T20I century off just 35 balls! Congratulations! ???? #SAvBAN pic.twitter.com/kKJ1qxEVwK