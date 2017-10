شاہدآفریدی اوریونس خان کی 20لاکھ کی انعامی رقم ،ایدھی فاﺅنڈیشن کے حوالے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ بورڈنے شاہد آفریدی خان اوریونس خان کی اعلان کردہ 20لاکھ کی انعامی رقم ایدھی فاﺅنڈیشن کو دے دی گئی ۔

Rs 20million cheque given to the Edhi Foundation at the request of Shahid Afridi and Younis Khan pic.twitter.com/PN8Ad0wBzi