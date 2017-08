سہیل تنویر نے ٹی 20 کی تاریخ میں انوکھا ترین کارنامہ سرانجام دیدیا، صرف 3 رنز دے کر کتنی وکٹیں حاصل کیں؟ جواب آپ کے تمام اندازے غلط ثابت کر دے گا

بارباڈوس (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے سابق کرکٹر سہیل تنویر نے کیریبین پریمیر لیگ کے میچ میں ٹی 20 کی تاریخ میں کم از کم گیندوں پر زیادہ سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ انہوں نے بارباڈوس ٹرائڈنٹس کے خلاف تین رنز کے عوض 5 وکٹیں حاصل کر کے یہ ریکارڈ قائم کیا۔

گزشتہ رات سہیل تنویر کی ٹیم گیانا امیزون وائیرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹوں کے نقصان پر 158 رنز بنائے اور ٹرائڈنٹس کو جیتنے کیلئے 159 رنز کا ہدف دیا لیکن سہیل تنویر کی شاندار باﺅلنگ کے تحت ٹرائڈنٹس صرف 59 رنز پر آو¿ٹ ہوگئی۔ سہیل تنویر نے میں ڈوین سمتھ، کین ولیم سن، این مورگن، کیرون پولارڈ اور وہاب ریاض کی وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے اپنے پہلے سپیل میں 2 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کی تھیں اور پھر اپنے سپیل کی آخری گیند پر وہاب ریاض کو پویلین کی راہ دکھا کر یہ کارنامہ انجام دیا۔

سہیل تنویر نے اپنے اس شاندار کارنامہ سے مداحوں کو آگاہ کرنے کیلئے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر کا سہارا لیا اور اپنے پیغام میں لکھا ”الفاظ سے زیادہ کام بولتے ہیں۔ الحمد للہ آج میں نے سب سے کفاتی پانچ وکٹیں حاصل کرنے کے معاملے میں تاریخ رقم کی ہے اور لگاتار دوسری بار مین آف دا میچ قرار پایا ہوں۔“

Action always speaks louder then the words,Alhumdulila created history today,most economical 5fr ever..two back to back man of the match pic.twitter.com/f0TeePkHAS