چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان سے شکست کے بعد کوہلی الیون نے بالی بال کھیلنا شروع کر دیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پاکستان کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد مغرور بھارتی کپتان ویرات کوہلی اور دیگر کھلاڑیوں نے کرکٹ کی بجائے والی بال کی پریکٹس شروع کر دی ۔

تفصیلات کے مطابق ٹویٹر پر تیزی سے وائرل ہونے والی ایک تصویر میں بھارتی کپتان ویرات کوہلی اپنی ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں کے ہمراہ کرکٹ کی بجائے ساحل سمندر پر وال بال کھیلنے مصروف ہیں۔

Kohli & Co. enjoying volleyball on the off day at the Antigua beach ! pic.twitter.com/K7hd9b56ek