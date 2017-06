شعیب اختر نے سوشل میڈیا پر ایسی تصویر شیئر کر دی کہ مداح بھی خوشی سے جھوم اٹھے

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کے مایہ ناز سابق فاسٹ بالر شعیب اختر نے اپنے ننھے بیٹے کی تازہ تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی جسے مداحوں کی جانب سے بے حد پسند کیا جا رہا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق شعیب اختر نے اپنے ٹویٹر اکاﺅنٹ کے ذریعے محمد میکائل علی کی تازہ تصویر شیئر کی ہے جس کے ساتھ انہوں نے اپنے خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے ۔سابق فاسٹ بالر نے اپنے بیٹے کی تصویر کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”میری دلی خواہش ہے کہ میرا بیٹا بھی کسی دن پاکستان کی عظیم قوم اور انسانیت کیلئے خدمات سرانجام دے ۔

Look it my hero son I really hope my son sever this gr8 nation of Pakistan & humanity 1day but as a true Muslim &I'll preach him that way.. pic.twitter.com/iDasN3PS4T