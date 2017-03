پشاور زلمی نے فاٹا سپر لیگ کروانے کا اعلان کر دیا

پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کی فاتح ٹیم پشاور زلمی نے فاٹا سپر لیگ کروانے کا اعلان کردیاجس کا انعقاد فاٹا کے چار اسٹیڈیمز میں کیا جائے گا ۔تفصیلات کے مطابق پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے فاٹا میں کرکٹ سپر لیگ کے انعقاد کا اعلان کیا ہے ۔ٹورنامنٹ 3سے 13اپریل کے درمیان کھیلا جائے گا جس میں 24ٹیمیں شرکت کریں گی اور 67میچز کھیلیں جائیں گے ۔

ٹورنامنٹ میں جیتنے والی ٹیم کو 6لاکھ روپے جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کو 3لاکھ روپے دئیے جائیں گے ۔پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے کہا کہ اس لیگ سے فاٹا کے ٹیلنٹ کو سامنے آنے کا موقع ملے گا ۔ان کا کہنا تھا کہ اس لیگ کا مقصد فاٹا کے مثبت اور پر امن چہرے کو دنیا کے سامنے لانا ہے ۔پشاور زلمی کی جانب سے کہا گیا کہ فاٹا لیگ کو پاکستان آرمی اور سیاسی حکمرانوں کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے ۔واضح رہے کہ گزشتہ سال سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے خیبر ایجنسی میں ایک اسٹیڈیم کا افتتاح کیا تھا جس میں شاہد آفریدی کو بھی مدعو کیا گیا تھا ۔

@PeshawarZalmi to stage Exciting @FataSLeague frm 3-13 April 2017, in Fata. Proof of normalcy after a decade's long insurgency. #FSL2017 pic.twitter.com/6lFgiBanWo