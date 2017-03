کامران اکمل کی قومی ٹیم میں سلیکشن،وقار یونس نے سوالیہ نشان اٹھادیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ وقار یونس نے کامران اکمل کی قومی ٹیم میں سلیکشن پر سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے۔تفصیلات کے مطابق بوریوالہ ایکسپریس وقار یونس نے کامران اکمل کی قومی ٹیم میں سلیکشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کامران اکمل نے کبھی گلوز کے بغیر فیلڈنگ نہیں کی ہے اور ایسے کھلاڑی کی ٹیم میں شمولیت سوالیہ نشان ہے۔یاد رہے کہ کامران اکمل پی ایس ایل میں شاندار کارکردگی کے بعد ویسٹ انڈیز کیخلاف سیریز میں قومی ٹیم کا حصہ ہیں اور پہلے ٹی 20 میچ میں کامران اکمل نے شاداب خان کی گیند پر کیچ ڈراپ کیا تھا۔

ٹروکالر کی نئی ایپلیکیشن متعارف، گوگل ڈو کیساتھ انضمام کا بھی اعلان

Picking 35 years old who have never been on the cricket field without WK gloves is a bizarre decision #NoLogic #MovingBackward #WIvPAK