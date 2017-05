’میں اپنے شوہر کو ٹی وی پر یہ کام کرتے ہوئے دیکھ کر رونے لگ پڑی تھی‘ وسیم اکرم کی اہلیہ نے بڑا انکشاف کردیا، سابق کرکٹر ایسا کیا کر رہے تھے؟ جان کر آپ بھی دم بخود رہ جائیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم کا کہنا ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کے دوران ان کے شوہر نے ایک فیملی کو عمرے کے ٹکٹ دیے تو وہ رونے لگے اور یہ منظر دیکھ کر ان کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔

تفصیلات کے مطابق دنیا بھر کے مسلمان پورے خشوع و خضوع اور اہتمام کے ساتھ روزے رکھنے میں مصروف ہیں لیکن پاکستان میں روزہ داروں کی اکثریت ٹی وی چینلز پر چلنے والے گیم شوز کے پاسز حاصل کرنے کیلئے فکر مند نظر آتی ہے جبکہ گیم شوز کے ہوسٹ بھی ریٹنگ حاصل کرنے کیلئے مختلف قسم کے حربے آزماتے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک حربہ سابق ٹیسٹ کرکٹر وسیم اکرم نے بھی آزمایا اور اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر ایک ٹویٹ کیا اور لکھا کہ ” ہمارے شو کے دوران آپ اپنی پسند کے کسی منظر کو کیپچر کریں اور یہاں بھیج دیںاور حاصل کریں موقع شو پر آنے کا “۔

Click & send me your favourite moment of the show tonight with the hashtag #GeoKheloPakistan and win a chance to be on the show with me ????????????