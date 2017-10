”جلدی سے تیار ہو جاﺅ جان میں آرہا ہوں “شعیب ملک کو موٹر سائیکل کا تحفہ ملا تو ثانیہ بھابھی کو پیار بھر ا پیغام بھیج دیا لیکن پھر شاداب خان کو پیچھے بٹھا یا تو ثانیہ بھابھی ناراض ہو گئی ،میا ں بیو کی ٹوئٹس نے سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچا دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )میچ جیتنے کے بعد شعیب ملک کو موٹر سائیکل تحفے میں ملی تو ثانیہ مرزا کی خوشی کی انتہا نہ رہی ،میا ں بیوی کے ٹوئیٹس نے سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچا دیا ۔تفصیل کے مطابق شعیب ملک کو مین آف دی سریز بننے پر موٹر سائیکل تحفے میں ملی تو ثانیہ مرزا کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شعیب ملک کو پیغام دیا ”چلیں پھر اس پر؟ “

،شعیب ملک نے جواب دیا ،”جی جی ،جلدی سے تیار ہو جاﺅ جان میں آرہا ہوں “۔

Yes yes! Jaldi se ready ho jao jaan im on the way ❤️ https://t.co/QnLkPmbNGP — Shoaib Malik (@realshoaibmalik) October 29, 2017

اس کے بعد گراﺅنڈ سے ایک تصویر سامنے آئی جس میں شعیب ملک شاداب خان کو پیچھے بٹھا کر چکر لگا رہے ہیں ،اس پر ثانیہ مرز انے طنزیہ انداز میں کہا ”میر ی جگہ سیٹ پہلے ہی کسی نے لے لی ہے ،کوئی مسئلہ نہیں “

Ok never mind.. I guess the seat is taken already ????????‍♀️???? @realshoaibmalik @76Shadabkhan ???? pic.twitter.com/TuAquumw5j — Sania Mirza (@MirzaSania) October 29, 2017

۔اس پر شعیب ملک نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا ”نہیں نہیں ،میں نے اس کو گراﺅنڈ میں ہی اتار دیا ہے ،ایسا کوئی چکر نہیں ہے“