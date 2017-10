”بھابھی مجھے معاف کر دیں“ شاداب خان نے گزشتہ رات گراﺅنڈ میں ایسی حرکت کر دی کہ ثانیہ مرزا ”ناراض“ ہو گئیں، پھر شادب خان کو معافی مانگنا پڑ گئی کیونکہ۔۔۔

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) گزشتہ روز قذافی سٹیڈیم میں پاکستان اور سری لنکا نے مل کر دہشت گردی کو کلین بولڈ کیا اور دنیا بھر کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے۔

اس میچ میں شعیب ملک کی کارکردگی توجہ کا مرکز تو بنی ہی مگر ان کی اہلیہ اور پاکستانیوں کی ”بھابھی“ ثانیہ مرزا بھی سب کی آنکھوں کا محور رہیں۔ میچ ختم ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر دونوں کے درمیان ہونے والی ”پیار بھری گفتگو“ نے بھی شائقین کو خوب محظوظ کیا تاہم اس دوران شاداب خان سے ایک ایسی غلطی ہو گئی کہ انہیں اپنی پیاری بھابھی ثانیہ مرزا سے معافی مانگنا پڑی۔

ہوا کچھ یوں کہ شعیب ملک کو موٹر سائیکل تحفے میں ملی تو ثانیہ مرزا نے ٹوئٹر پر کہا کہ ”چلیں پھر اس پر۔۔۔“

شعیب ملک نے بھی جواب دیا کہ ”جلدی جلدی تیار ہو جاﺅں۔۔۔ میں آ رہا ہوں میری جان“

Yes yes! Jaldi se ready ho jao jaan im on the way ❤️ https://t.co/QnLkPmbNGP — Shoaib Malik (@realshoaibmalik) October 29, 2017



کچھ ہی دیر بعد سب نے شاداب خان کو شعیب ملک کے پیچھے اسی موٹر سائیکل پر بیٹھے دیکھا تو یہ تصویر ثانیہ مرزا تک بھی جا پہنچی جنہوں نے ”پیار بھرے غصے“ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ”میری سیٹ تو کسی اور نے لے لی، چلو! کوئی بات نہیں“

Ok never mind.. I guess the seat is taken already ????????‍♀️???? @realshoaibmalik @76Shadabkhan ???? pic.twitter.com/TuAquumw5j — Sania Mirza (@MirzaSania) October 29, 2017

شعیب ملک سے رہا نہ گیا اور اپنی پیاری اہلیہ سے کہا ”میں تو اسے گراﺅنڈ میں بہت دور اتار آیا ہوں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے“

No no left him at the ground far away koi chakkar hi nai hey aiesa — Shoaib Malik (@realshoaibmalik) October 29, 2017

دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو شاداب خان تک بھی جا پہنچی اور انہیں اپنی ”سنگین غلطی“ کا احساس بھی ہو گیا اور فوراً اپنی پیاری بھابھی سے معافی مانگنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ٹوئٹر پر لکھا ”اوووپس۔۔۔ معاف کر دیں بھابھی“