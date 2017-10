”بھارتی کرکٹ بورڈ اور ویرات کوہلی کو بھی مبارک ہو کیونکہ۔۔۔“ ثانیہ بھابھی نے ایسا بیان جاری کر دیا کہ ویرات کوہلی کی خوشی کاٹھکانہ ہی نہ رہے گا، پاکستانیوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی ٹینس اور شعیب ملک کی اہلیہ ثانیہ مرزا اگرچہ ایک پاکستانی کے عشق میں گرفتار ہو کر ہمیشہ کیلئے اس کی ہو گئیں مگر آج بھی وہ اپنے ملک بھارت سے پیار کرتی ہیں اور وقتاً فوقتاً اس کا اظہار بھی کرتی رہتی ہیں مگر بھارتی شائد اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔

گزشتہ روز جہاں انہوں نے سری لنکا کیخلاف میچ جیتنے پر پاکستان کو مبارکباد دی تو وہیں وہ بھارتی ٹیم اور ویرات کوہلی کو بھی نیوزی لینڈ کیخلاف سیریز جیتنے پر مبارکباد دینا نہ بھولیں۔ انہوں نے بھارتی کرکٹ بورڈ اور ویرات کوہلی کو مبارکباد کا پیغام جاری کر کے پاکستانیوں کو تو حیران کیا ہی مگر بھارتی بھی ضرور حیران ہوئے ہوں گے۔

ثانیہ مرزا نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”بھارتی کرکٹ بورڈ، ویرات کوہلی اور بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کو نیوزی لینڈ کیخلاف سیریز جیتنے پر ایک مرتبہ پھر مبارکباد۔۔۔ اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔“

Congratulations yet again @BCCI @imVkohli and the boys for the series win ???????????????? ab toh aadat si hogayi hai ????????