دہشت گردی کی گولی کا نشانہ بننے والے کمار سنگاکارا بھی میدان میں آ گئے، حیران کن بیان جاری کر کے بھارت کی ’بولتی‘ بند کر دی، جان کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا

کولمبو (ڈیلی پاکستان آن لائن) سری لنکن ٹیم پر حملے کے دوران دہشت گردوں کی گولی کا نشانہ بننے والے اور سری لنکن ٹیم کے دورہ پاکستان پر تحفظات کا اظہار کرنے والے کمار سنگاکارا نے بھی بالآخر تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی پر انہیں خوشی ہو رہی ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔”بھابھی مجھے معاف کر دیں“ شاداب خان نے گزشتہ رات گراﺅنڈ میں ایسی حرکت کر دی کہ ثانیہ مرزا ”ناراض“ ہو گئیں، پھر شادب خان کو معافی مانگنا پڑ گئی کیونکہ۔۔۔

کمار سنگاکارا نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ”پاکستان میں کرکٹ کو واپس آتے ہوئے دیکھنا بہت ہی زبردست تھا۔ لاہور کے قذافی سٹیڈیم میں حیرت انگیز ماحول تھا اور پاکستانیوں کو اپنے گھر میں کھیلتے ہوئے دیکھنا بہت اچھا لگا۔“

It was great to see cricket back in Pakistan. Wonderful atmosphere and was good to see the @TheRealPCB players play at home.