سری لنکا کے خلاف میچ کے بعد ثانیہ مرزا اپنے شوہر شعیب ملک اور عاطف اسلم کے ساتھ صبح 5بجے ایسی جگہ پہنچ گئیں کہ کوئی سوچ بھی نہ سکتاتھا جان کر آپ کو بھی بے حد خوشی ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم نے تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو شکست دیدی اس موقع پر شعیب ملک مین آف دی سریز اور مین آف دی میچ کا اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب رہے جس پر ان کی اہلیہ ثانیہ مرزا بھی کافی خوش نظر آئیں اور انہوں نے رات دیر تک اس خوشی کو اپنے انداز میں دوستوں کے ساتھ منایا ۔

تفصیلات کے مطابق بھارٹی ٹینس کھلاڑی ثانیہ مرزا کو پاکستانی سلیبرٹی اظہر محمود ، عاطف اسلم اور خود ان کے شوہر شعیب ملک کے ساتھ جشن مناتے ہوئے دیکھا گیا۔ثانیہ مرزا نے سری لنکا کے کے خلاف پوری سریز میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ جب کبھی شعیب ملک میدان میں اتر تے ہم نے ثانیہ کو ان کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھا۔ٹینس اسٹار عموماً سوشل میڈیا پر سرگرم رہتی ہیں۔ انہیں بعض دفعہ شعیب ملک کو ٹیگ کرتے ہوئے اور شاداب خان کو تنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔

حال ہی میں پاکستان کی سیریز جیتے پر ثانیہ نے ٹوئٹر پر شعیب ملک ، عاطف اسلم اور اظہر محمود کے ساتھ تصویر پوسٹ کرتے ہوئے کہا’صبح پانچ بجے ہم نے قیمہ ، پراٹھا، لسی اور چائے کے علاوہ اللہ جانے کیا کیا کھایا‘۔یادرہے کے پاکستان سری لنکا کو ون ڈے سریز اور ٹی20 سیریز میں وائٹ واش کرچکی ہے۔

The last ones standing after kheema,parathas,lassi,chai and god knows what else at 5 am????????????‍♀️ @realshoaibmalik @AzharMahmood11 @itsaadee pic.twitter.com/p869CeKYOk