اگر آپ کو پاکستان کے علاوہ کسی ملک کیلئے کھیلنا پڑے تو کس کیلئے کھیلیں گے؟ عماد وسیم اور محمد عامر کے جواب نے سب کو لاجواب کر دیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) کسی بھی کرکٹر کیلئے اپنے ملک کی نمائندگی کرنا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے اور لیکن جب یہ ملک پاکستان ہو تو پھر جذبہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے اور جو ایک مرتبہ پاکستان کی نمائندگی کر لیتا ہے وہ کسی اور ملک کیلئے کھیلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ نواز شریف کی جانب سے اعلان کردہ انعامی رقم اب تک نہیں ملی: یونس خان کا انکشاف

ایسی ہی کچھ سوچ کا اظہار محمد عامر اور عماد وسیم نے بھی کیا جن سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ اگر انہیں پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کیلئے کھیلنے کا موقع ملے تو وہ کس ملک کیلئے کھیلیں گے۔ تقریب میں شریک عماد وسیم نے کہا کہ وہ کسی اور ملک کی نمائندگی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے جس پر سوال کرنے والے نے کہا کہ اگر آپ کو پاﺅنڈز دئیے جائیں تو؟ عماد وسیم کا کہنا تھا کہ اگر 10 ہزار پاﺅنڈز بھی ملیں تو بھی نہیں کھیلیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ قومی کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ گرانٹ فلاور کے بھائی اینڈی فلاور کاپی سی بی کے ساتھ کام کرنے کے خواہش کا اظہار

پاکستان کے مایہ ناز باﺅلر محمد عامر سے بھی جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا جینا اور مرنا پاکستان کیلئے ہے اور وہ کسی کے علاوہ کسی اور ملک کیلئے کھیلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کے اس جواب پر حاضرین نے والہانہ داد دیتے ہوئے ان کی خوب پذیرائی کی۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Imad Wasim 'Even if I'm offered £10,000 I will not play for anyone other than Pakistan.'. Md Amir 'Pakistan only' #PakistanZindabad pic.twitter.com/e3V1pPjml6