اس تصویر میں شعیب ملک شاداب احمد کو کیا کہہ رہیں ؟سٹار سپنر نے خود ہی ایسی بات بتا دی کہ آپ بھی اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ پائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )سری لنکا کے خلاف آخری اورتاریخی ٹی ٹوئنٹی میچ میں فتح کے بعد قومی ٹیم کے کھلاڑیوں نے خوب جشن منا یا ،اس موقع پر شعیب ملک کو موٹر سائیکل کا تحفہ ملا تو انہوں نے شاداب خان کو پیچھے بٹھا کر گراﺅنڈ کا چکر لگا یا مگر یہ بات ثانیہ بھابھی پر نا گوار گزری اور انہوں نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر فوری گِلہ کرتے ہوئے کہا کہ ”میرے خیال سے میری جگہ کسی اور نے لے لی ہے“ اس پر جہاں ایک طرف شعیب ملک وضاحتیں پیش کرتے رہے تو دوسری جانب شاداب خان نے بھی ثانیہ بھابھی سے معافی مانگی ۔اس موٹر سائیکل کی ایک اور تصویر سوشل میڈ یا پر بہت وائرل ہوئی جس میں شاداب خان موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ شعیب ملک کھڑے ہو کر انہیں کچھ کہہ رہے ہیں ۔سوشل میڈ یا پر یہ سوال بھی اٹھا یا گیا کہ شعیب ملک شاداب خان کو کیا کہہ رہے ہیں ،اس سوال پر لوگوں نے دلچسپ اور عجیب جوابات بھی دیے تاہم اب شاداب خان نے خود ہی اس بات کا جواب دے دیا ۔

Caption this picture! What do you think @realshoaibmalik is saying to @76Shadabkhan here?#UnitedWeWin #PakRises pic.twitter.com/ZuNBkmCzkS