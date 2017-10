آئی سی سی ویمنز چمپئینز ٹرافی،پاکستان کی میچ کے آخری لمحات میں غیر ذمہ دارانہ بیٹنگ،نیوزی لینڈ8رنز سے فاتح

شارجہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)آئی سی سی ویمنز چمپئینز ٹرافی میں پاکستان ٹیم کی میچ کے آخری لمحات میں انتہائی غیر ذمہ دارانہ بلے بازی سے یقینی فتح چھین لی ،آخری 33رنز میں 5وکٹیں گنوا کر مخالف ٹیم کو 8رنز سے فتح دلا دی ۔

شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں نیوزی لینڈنے ٹاس جیت کر پہلے کھیلنے کا فیصلہ کیا اور مقررہ اوورز میں 9وکٹوں کے نقصان پر 240رنز بنائے ،جس میں ڈیوائن کے103،بیٹس کے 36اور کیرر کے30رنز قابل ذکر ہیں ۔باﺅلنگ کے شعبے میں پاکستان کی ثنامیرسب سے کامیاب باولر رہی جن کے حصے 3وکٹیں آئی، سدرا یوسف اور جویریہ خان نے 2،2 جبکہ بسمہ معروف اور نشرا سندھو نے ایک،ایک وکٹ حاصل کی ۔

Heartbreak for Pakistan as New Zealand's @WHITE_FERNS edge the 1st ICC Women's Championship ODI in Sharjah by just 8 runs! #PAKvNZ pic.twitter.com/ZxTkfMausr