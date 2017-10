بلوائیوٹیسٹ،تیسرے دن کا کھیل ختم ،میچ پر ویسٹ انڈیز کی گرفت مضبوط

بلوائیو ٹیسٹ(ڈیلی پاکستان آن لائن)ویسٹ انڈیزاور زمبابوے کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز کے اختتام تک ویسٹ انڈیز نے اپنی پہلی اننگ میں 7وکٹوں کے نقصان پر374رنز بناتے ہوئے 48رنز کی برتری حاصل کر لی،کریز پراس وقت وکٹ کیپر بلے باز شین ڈوروچ75اور جیسن ہولڈر 71رنز کے ساتھ موجود ہیں ۔

بلوائیو کے کوئنز کلب میں ویسٹ انڈیز نے اپنی نامکمل اننگ ایک وکٹ کے نقصان پر 78رنز سے دوبارہ شروع کی تو 131رنز کے مجموعے پر ڈیوندرا بشو 23رنز بناکروپویلین لوٹ گئے ،135پر ہی ان کی تیسری وکٹ گر گئی جب کائل ہوپ ایک رنز بنانے کے بعد سکندر رضاکے ہاتھوں اپنی وکٹ گنوا بیٹھے۔زمبابوے کے سپن باﺅلر نے ویسٹ انڈیز بیٹنگ لائن کوتباہ کیا ،230رنز پر ان کی 7وکٹیں گر چکی تھی ،جس کے بعدشین ڈوروچ اور جیسن ہولڈرکی ناقابل شکست144رنز کی شراکت داری سے ٹیم کو میچ میں واپس لے آئے ،کریز پراس وقت وکٹ کیپر بلے باز شین ڈوروچ75اور جیسن ہولڈر نے 71رنز بنائے۔

زمبابوے کی جانب سے سکندر رضا نے 5،جبکہ کرس مپوفو اور گریم کریمر نے ایک ،ایک وکٹ حاصل کی ۔سکندر رضا نے ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی بارپانچ وکٹیں حاصل کرنے کااعزاز بھی اپنے نام کیا۔

