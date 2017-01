وہ ہم میں سے نہیں

تحریر: ایم وقاص مہر

’’وہ مجھے بھی تو ساتھ لے کر جاسکتا تھا نا؟نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا ۔آپ لوگوں نے ہی یقینااسے کچھ کہا ہوگا۔وہ مجھے ایسے مرتا ہوا کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟نہیں وہ جاہی نہیں سکتا۔آپ لوگ خود سے ہی یہ خرافات بک رہے ہیں۔او مائی گاڈ! پتا نہیں اب وہ کہاں پر، اور کس حال میں ہو گا؟توقیر؟توقیر؟توقیر۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟‘‘

نمرہ کی آہ وبقاء سنتے ہی سب نے کھانے سے ہاتھ روک لیا تھا ۔سب کے سب پریشان دیکھائی دے رہے تھے ۔لیکن کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔جب سکوت لمبا ہونے لگا۔تو میں نے ہمت کر کے اپنی دائیں طرف بیٹھے انکل سلیم سے پوچھ ہی لیا۔’’انکل معاملہ کیا ہے؟‘‘

لیکن اب بھی وہ خاموش ہی رہے۔ میں نمرہ کے بھائی احمر کی طرف متوجہ ہوا،پر وہ بھی نم آنکھوں سے میری طرف دیکھتا رہا ۔اب مجھے نمرہ اپنی بچپن کی دوست کی فکر ہونے لگی تھی ۔اس لئے میں جلدی سے کرسی سے اْٹھا اور اوپر نمرہ کے کمرے کی طرف بھاگنا ہی چاہتا تھا کہ انکل نے مجھے آواز دی اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔میں نے ان کی بات کونظر اندازدیا اور تیزی تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگاتھا۔ وہ سب لوگ مجھے زور زور سے آوازیں دینے لگے تھے لیکن میں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی ۔اس سے پہلے کہ میں نمرہ کے کمرے کا دروازہ کھولتا ،احمر بھی روتا ہوا اوپر میرے پیچھے بھاگتا ہوا آگیا اور کہنے لگا ۔’’ Muzamil! for God sack don't open the door.please please ..... ‘‘۔

اس کی حالت دیکھ کر مجھے بڑی فکر ہونے لگی تھی ۔کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی اپنے ان دوستوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔میں رک گیا اور احمر کی طرف دیکھنے لگا ۔میں نے ایک دفعہ پھر اپنے سوال کو دہرایا۔احمر جواب دینے کی بجائے مجھے ساتھ چمٹ کر رونے لگاتھا۔احمر مسلسل روتا جارہا تھا۔اس لئے میں نے نیچے کھڑے لوگوں سے توقیر کے بارے میں پوچھا۔کسی نے کوئی جواب نہ دیا ۔میں نے زور زور سے توقیر کو آوازیں دینا شروع کر دیں ۔جسے سنتے ہی انکل مجھے خاموش خاموش کہتے ہوئے،تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگے تھے۔اوپر آتے ہی انہوں نے میرا بازو پکڑا اور یہ کہتے ہوئے ’’ میں تمہیں سب کچھ بتاتاہوں‘‘نیچے اُتر نے لگے ۔

ایک دفعہ پھر سب لوگ کھانے کی میز پر پہلے ہی کی طرح بیٹھ گئے ،سب پہلے ہی کی طرح خاموش تھے ۔لیکن میرے کانوں میں نمرہ کی آوازیں ویسے ہی گونج رہی تھیں۔احمر کچھ بتانا ہی چاہتا تھا،کہ انکل سلیم نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔پھر خود بولے’’توقیرہم میں سے نہیں ہے‘‘

مجھے ان کی بات کی بالکل سمجھ نہیں آئی تھی،مگر میں خاموش رہا۔ دوبارہ پھر وہ یوں گویا ہوئے ’’مزمل اصل میں بات یہ ہے کہ توقیریہاں سے چلاگیاہے، ہمیشہ کے لئے ‘‘ان کی با ت سنتے ہی مجھ پر تو جیسے آفت ٹوٹ پڑی ہو۔ کیونکہ پہلے تومیں یہ سمجھ رہا تھا ،کہ شاید کسی گھریلو مسئلے کی وجہ سے توقیر ناراض ہو کر کہیں چلاگیا ہے۔ لیکن اب انکل کی بات نے مجھے شبے میں ڈال دیا تھا۔میں نے انکل سلیم کو کھل کر بات کرنے کا کہا۔

انہوں نے سر اوپر اٹھایا ،بڑی غور سے سب کی طرف دیکھا۔

’’میں آپ لوگوں کی situation کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں بیٹا‘‘ مجھے اوراحمر کو ،مخاطب کرکے انہوں نے کہا۔ ’’وہ آپ کا دوست تھا تو میرا بھی کچھ لگتا تھا۔ہم لوگوں نے بھی اسے بڑے پیار سے پالا پوسا تھا۔ہمیں بھی بڑادکھ ہے۔مگر یہ ہونا ہی تھا۔‘‘توقف کے بعد پھر بولے ’’کیونکہ وہ ہم میں سے نہیں تھا‘‘۔

احمراور میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے کیونکہ ہمیں بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آرہی تھی۔میں پھر بول پڑا’’کہ انکل آپ کہنا کیا چاہتے ہیں ؟‘‘

وہ کہنے لگے ’’بیٹا حقیقت تو یہ ہے کہ توقیر کبھی ہمارا بیٹا تھا ہی نہیں ۔وہ ہمیں اس وقت ایک درخت کے نیچے پڑا ہوا ملا تھا ۔جب اس کی عمر تقریباََدو تین ماہ تھی۔اس وقت چونکہ ہماری کوئی اولاد نہیں تھی ۔اسلئے ہم نے اسے اپنا بیٹا بنالیا۔ہم اس کی اپنی اولاد کی طرح پرورش کرتے رہے۔حتیٰ کہ چند سال بعد جب اللہ نے ہمیں نمرہ اور احمر سے نوازا تب بھی ہمیں توقیر سے اتنا ہی پیار تھا۔لیکن چونکہ وہ تمام تر کوششوں کے بعد بھی جب وہ ہمیں ممی پاپا کہنے کی بجائے ،انکل آنٹی کہنے پر باضد رہاتومعاشرے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی مطمئن کرنے کے لئے یہ ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ توقیر میرے ایک دوست کا بیٹا ہے ۔جن کی موت ایک کار آکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی ۔لہٰذا توقیر کی پرورش کی ذمہ داری ہم نے اٹھالی ،اور اسے اپنا بیٹا بنالیا۔‘‘پاس ہی بیٹھی آنٹی فرحانہ ،انکل کی کمر پر ہاتھ پھیر کر ان کو حوصلہ دینے لگی تھیں ،وہ تھوڑی دیر کے لئے رک گئے ۔

پانی کے خالی گلاس کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے وہ پھر بولنے لگے۔’’یہ سلسلہ یونہی چلنے لگا۔آپ سب لوگ ایک دوسرے سے خوش تھے ۔اس لئے کبھی آپ کو اس حوالے سے کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا۔توقیرنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کاروبار کے علاوہ دیگر گھریلو معاملات میں بھی میرا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔اس کی ان باتوں سے میں بڑا متاثر تھا۔وہ آپ لوگوں کوبھی پراپر وقت دیتااور جب کبھی آپ لوگ سکول کا کام کیے بغیر ہی سوجاتے تو وہ خود آپ کا کام کمپلیٹ کردیا کرتا تھا۔دفتر میں کام کے دوران کبھی کبھار ایسے مسائل درپیش آجایا کرتے تھے جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آرہے ہوتے تھے لیکن توقیر منٹوں میں ان کو حل کردیا کرتا تھا۔اس میں اس قدر غیر معمولی صلاحیتیں دیکھا کر مجھے اکثر اس پر حیرت ہوتی تھی۔وہ چونکہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نمرہ کو پسند بھی تھا اس لئے۔ہم نے اسے اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کردیا۔اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آتے گئے۔

ایک دفعہ جب رات گئے تک کام کر نے کے بعد ہم لوگ جب واپس آرہے تھے تو کچھ مسلح لوگوں نے ہماری گاری روک لی اور مجھے زبردستی باہر کھینچنے لگے تومیں بے بسی سے توقیر کو مدد کے لئے پکارنے لگا ۔لیکن وہ سیٹ پر ہی بیٹھا رہا ،پھر اچانک وہ لوگ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔جب میں گاڑی میں واپس آگیا تو میں نے دیکھا کہ توقیر کی آنکھوں سے ایک تیز روشنی نکل رہی تھی۔اس وقت چونکہ میں ان لوگوں کی حرکت کی وجہ سے ڈرا ہوا تھا ۔اس لئے میں اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی ۔رات کو جب میں سونے کے لئے بستر پر لیٹا ہوا تھا تو میں نے اس سارے واقعہ پر غور کیا تو میری تو نیند ہی اُڑ گئی تھی ۔کیونکہ اس وقت نہ تو کوئی تیسرا بندہ میری مدد کے لئے وہاں پر آیا تھا اور نہ ہی توقیر نے کچھ کیا تھا لیکن پھر وہ مجھے چھوڑکر بھاگ کیوں گئے؟اور جب میں گاڑی میں آیا تھا تو اس وقت توقیر کی آنکھیں روشن کیوں تھیں؟ میں جلدی سے اْٹھا اور آپ لوگوں کے کمرے میں آکر دیکھا تو توقیر آپ لوگوں کے ساتھ پہلے ہی کی طرح کھیل رہا تھا ۔اس سے مجھے کچھ تسلی تو ہوئی۔لیکن ایک شک مسلسل میرے ذہن میں رہنے لگا تھا۔’’ کہ یہ ہے کون؟‘‘

زندگی پھر کسی نہ کسی طرح دوبارہ معمول کی طرف آرہی تھی کہ وہ(توقیر) اس شام دفتر آیا اور کہنے لگا۔’’انکل میں آج آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔آپ نے میرا نام توقیر رکھا ہے ،توقیر ہی رہے گا۔اور میں آپ کو کبھی بھی نہیں بھلا پاؤں گا۔‘‘میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا ۔لیکن شاید وہ جلدی میں تھا ۔اس لئے میری بات سنے بغیر ہی دوبارہ بولنے لگا۔’’انکل میں آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں۔میرا تعلق دوسری مخلوق سے ہے ۔آپ نے میری اس وقت جان بچائی، جب ہمارے حریف قبیلے نے میرے تمام رشتہ داروں کو قتل کر دیا تھا۔ میری ماں نے مجھے تو کسی طریقے سے بچالیا لیکن وہ خود موت سے نہ بچ سکی۔ مجھے آپ لوگوں نے انسان سمجھ کر گود لے لیا اور میری اچھی پرورش بھی کی۔انکل اب ایک دفعہ پھر میرے قبیلے کے کچھ بچے کچے لوگ خطرے میں ہیں ۔ان کو میری ضرورت ہے۔لہٰذا مجھے جانا ہوگا‘‘ پھر وہ وہاں سے اچانک غائب ہوگیا۔میں اس حقیقت کو جان کر خوف سے بیہوش ہوگیا تھا۔اس لئے دفتر سے عملے نے، فرحانہ لوگوں کو میری طبیعت کے بارے میں بتایاگیا۔جب میں ہوش میں آگیا ۔تو یہ لوگ توقیر کے بارے میں مجھ سے پوچھنے لگے ۔تو میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا’’ کہ وہ ہم میں سے نہیں تھا ۔لیکن یہ لوگ میری بات کو ماننے کو تیا ر ہی نہیں اوراسی وجہ سے نمرہ پچھلے دودن سے پاگل ہو گئی ہے۔اس لئے اسے کمرے میں بند کیا ہواہے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔کیونکہ توقیر سے جدائی کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر پائی،نہ جانے اسکی محبت میں کیا جادوتھا کہ وہ اس کے دل میں بس گیا ہے‘‘**

۔

نوٹ: روزنامہ پاکستان میں شائع ہونے والی تحریریں لکھاری کا ذاتی نقطہ نظر ہیں۔ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں۔