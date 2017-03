کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے تمام غیر ملکی کھلاڑیوں نے فائنل کیلئے لاہور آنے سے معذرت کر لی

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے دوسرے ایڈیشن کے فائنل میں پہنچنے والی ٹیم کوئٹہ گلیڈی ایٹرز میں شامل تمام غیر ملکی کھلاڑیوں نے لاہور آنے سے معذرت کر لی ہے۔

تفصیلات کے مطابق کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم میں شامل اہم غیر ملکی کھلاڑی کیون پیٹرسن پشاور زلمی کے خلاف اہم میچ میں عمدہ اننگز کھیلنے اور ٹیم کی جیت کے بعد واپس لندن روانہ ہو گئے ہیں جبکہ لیوک رائٹ اور ٹائمل ملز نے فائنل کھیلنے کیلئے لاہور آنے سے معذرت کر لی ہے۔

I'll pick that up in London tomorrow. Bye bye Dubai! Your weather was ???????? but the golf was ????????. #FamilyTime https://t.co/jMIMrL26NY — KP (@KP24) February 28, 2017

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم پہلے پلے آف میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد پشاور زلمی کو ہرا کر پی ایس ایل کے فائنل میں جگہ بنا چکی ہے جو 5 مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹر کی ٹیم میں کیون پیٹرسن، رائلی روسو، نیتھن میکالم، ٹائمل ملز اور لیوک رائٹ شامل ہیں۔

لیوک رائٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ ” بڑے بوجھل دل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں لاہور نہیں آ رہا۔ میری فیملی جوان ہے اور میں ایک کرکٹ میچ کیلئے رسک نہیں لے سکتا۔ میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کیلئے کیا اہمیت رکھتا ہے لیکن امید ہے کہ مستقبل میں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہو گا، میں ایک بار پھر منتخب کرنے پر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت ہی پیارے لوگ ہیں اور پی ایس ایل ٹیلنٹ سے بھرپور زبردست ٹورنامنٹ ہے۔“

It's with a heavy heart I will not be coming to Lahore. I have a young family and for me a game of cricket is just not worth the risk 1/3 — Luke Wright (@lukewright204) February 28, 2017

I'm sorry as I know how much it means to you all and hopefully in the future the safety will not be in doubt to come play there. 2/3 — Luke Wright (@lukewright204) February 28, 2017

Thanks once again to @TeamQuetta and @thePSLt20 for having me. Such lovely people. Great tournament with so much talent. See u soon ???????? 3/3 — Luke Wright (@lukewright204) February 28, 2017

ٹائمل ملزم نے بھی لاہور آنے سے معذرت کی ہے اور اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ”فائنل کی جانب یادگار سفر! ایک وجہ جس کیلئے ہم بہترین کھیلے۔ بدقسمتی سے میں فائنل کیلئے لاہور نہیں آ رہا لیکن اپنے گھر ٹی وی پر میچ دیکھوں گا اور لڑکوں کو سپورٹ کروں گا، جو بالکل ایسے ہی مقابلہ کریں گے جیسا وہ پورے ٹورنامنٹ میں کرتے آئے ہیں۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور پی ایس ایل کا مشکور ہوں کیونکہ میں نے بہت ہی اچھا وقت گزارا ہے۔“