شاہد آفریدی اور وہاب ریاض کی بیگمات کے بعد احمد شہزاد کی بیگم بھی سامنے آگئیں ،شوہر کی کارکردگی پر ایسی بات کہہ دی کہ سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچ گیا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سپر لیگ کا بخار ہر پاکستانی کے سر چڑھ کر بول رہا ہے ،یہی وجہ ہے کہ نہ صرف عوام اس ایونٹ کو بے انتہا پسندکر رہی ہے بلکہ پی ایس ایل میں حصہ لینے والے کرکٹرز کی بیگمات بھی اس ایونٹ سے بھر پور لطف اندوز ہو رہی ہیں اور اپنے سرتاجوں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں ۔

گزشتہ روز کوئٹہ گلیڈی ایٹر اور پشاور زلمی کے میچ میں احمد شہزاد کی دھواں دار پر فارمنس کے بعد ان کی اہلیہ بھی میدان میں آگئیں اور اپنے سرتاج کے لیے سوشل میڈ یا پر پیار بھرا پیغام بھیجا ۔احمد شہزاد نے گزشتہ روز اڑتیس گیندوں پر 71سکور کیا تو ان کی اہلیہ نے بھی خوشی کا اظہار کر نے کے لیے ٹوئٹر پر پیغام بھیج دیا اور کہا کہ ہمیشہ ہمارا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے شکر یہ ۔بیگم کے منہ سے تعریفی کلمات سن کر احمد شہزاد سے بھی رہا نہ گیا اور فوراً جواب دیتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے میں جیتا ہوں ،تمہاری کمی محسوس ہو رہی ہے ۔

There's nothing else I live for. Miss you https://t.co/P77RYoUV8O