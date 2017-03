”اس پیغام کیساتھ آپ کچھ زیادہ پرامن نہیں لگتے۔“ لیوک رائٹ نے پاکستانی کو ایسا جواب دیدیا کہ آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے کھلاڑی لیوک رائٹ نے فائنل میچ کیلئے لاہور نہ آنے کا اعلان کیا تو پاکستانیوں نے سوشل میڈیا پر انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا جس پر لیوک رائٹ بھی میدان میں آ گئے ہیں اور ایسا جواب دیدیا کہ آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے۔

”جب عمران خان لاہور میں فائنل کے انعقاد کو پاگل پن قرار دے رہے ہیں تو میں کیسے جا سکتا ہوں“

تفصیلات کے مطابق کوئٹہ گلیڈی ایٹرز پلے آف مرحلے میں پشاور زلمی کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ چکی ہے تاہم لیوک رائٹ، ٹائمل ملز اور کیوین پیٹرسن نے لاہور نہ آنے کا اعلان کیا ہے۔ لیوک رائٹ کا کہنا تھا کہ وہ سیکیورٹی خدشات کے باعث لاہور نہیں آئیں گے، میری فیملی ہے اور میں ایک میچ کیلئے اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے تمام غیر ملکی کھلاڑیوں نے فائنل کیلئے لاہور آنے سے معذرت کر لی

اس اعلان کے بعد برطانوی کرکٹر کو پاکستانیوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بننا پڑا اور لوگوں نے طرح طرح کے پیغامات کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ایک صارف نے لکھا کہ ”لاہور میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں اور ہمارے بھی خاندان ہیں، ہم پرامن قوم ہیں اور تم یہ دیکھو گے۔“

Not sure you are very peaceful with a message like that!! https://t.co/oFRLCyV0ek