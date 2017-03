مبارک ہو لڑکے۔۔۔! گزشتہ روز میچ کے بعد شاہد آفریدی کا احمد شہزاد کے نام ’کھلا‘ پیغام، پھر احمد شہزاد نے کیا جواب دیا؟ دونوں کے مکالمے نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے پہلے پلے آف میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز سنسنی خیز مقابلے کے بعد پشاور زلمی کو شکست دے کر فائنل کیلئے کوالیفائی کر چکی ہے۔

اس میچ میں احمد شہزاد نے عمدہ اننگز کھیلی جس دوران شاہد آفریدی کو بھی 2 چھکے مارے لیکن میچ کے بعد شاہد آفریدی نے احمد شہزاد کے نام ایسا پیغام جاری کر دیا کہ جان کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔

”جب عمران خان لاہور میں فائنل کے انعقاد کو پاگل پن قرار دے رہے ہیں تو میں کیسے جا سکتا ہوں“

شاہد آفریدی نے بہترین کارکردگی دکھانے پر احمد شہزاد کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ” مبارک ہو لڑکے۔۔۔! تمہارا فطری کھیل ہی تمہاری اصل طاقت ہے، سخت محنت جاری رکھو، انشاءاللہ پشاور زلمی ٹورنامنٹ میں جاندار واپسی کرے گی۔“

احمد شہزاد شاہد آفریدی کے پیغام سے اتنے خوش ہوئے کہ جواب میں ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ”میں نے ہمیشہ آپ جیسے بہترین لوگوں سے سیکھا ہے، شکریہ لالہ۔۔۔! آپ کی اننگز بہت متاثرکن تھی، میری جانب سے پشاور زلمی کی واپسی کیلئے نیک خواہشات ۔۔۔“

@SAfridiOfficial I learnt from the best..thank u Lala!! Ur innings was inspiring..wishing @PeshawarZalmi all the best on the bounce back ????????