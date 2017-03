کوئٹہ گلیڈی ایٹر کے ریلے روسو نے بھی فائنل میچ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کردیا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)کوئٹہ گلیڈ ی ایٹر کے کھلاڑی ریلے روسو نے بھی لاہور آکر فائنل میچ نہ کھیلنے کا اعلان کردیا ہے ۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے اعلان کیا جن لوگوں کو لاہور میں فائنل کے حوالے سے میرے فیصلے کا نہیں پتہ انہیں افسردہ دل سے بتا نا چاہتا ہوں کہ میں پی ایس ایل کے فائنل میچ میں شرکت نہیں کر رہا ۔انہوں نے کہا کہ کوئٹہ گلیڈ ی ایٹر کے مداح سب سے زیادہ زیادہ عاجزی پسند اور پرجوش ہیں ،مجھے سپورٹ کرنے اور وقت دینے کے لیے تمام مداحوں کا شکریہ کرتا ہوں۔اس سے قبل کوئٹہ گلیڈ ی ایٹر کے کیون پیٹرسن اور لیوک رائٹ نے بھی فائنل میچ نہ کھیلنے کا اعلان کیا تھا ۔واضح رہے کہ اس سے قبل نجی نیوز چینل نے دعویٰ کیا تھا کہ ریلے روسو نے پاکستان آکر میچ کھیلنے کے لیے رضا مندی ظاہر کردی ہے ۔

