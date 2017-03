مجھے فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں بلکہ عشق اٹھا تا ہے:حسن علی

دبئی( ڈیلی پاکستان آن لائن )پشاور زلمی کے کھلاڑی حسن علی نے کہاہے کہ مجھے فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں بلکہ عشق اٹھا تا ہے ۔صبح سویرے سوشل میڈ یا ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں حسن علی نے کہا کہ دن کے آغاز میںشیطان کے خلاف فجر کی نماز سب سے پہلی جیت ہوتی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ مجھے فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں بلکہ عشق اٹھا تا ہے ۔واضح رہے کہ پی ایس ایل سیکنڈ ایڈیشن میں حسن علی بہت اچھی پرفارمنس کا مظاہر ہ کر رہے ہیں انہوں نے ابھی تک اپنے کیر یئر میں ٹوٹل 17ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے ہیں جس میں 7.3کے اکانومی ریٹ پر 23وکٹیں حاصل کی ہیں ۔

Assallam O Alaikum

Subah bakhair

Fajar is the first win of the day for u against shaitan#PSL2017 pic.twitter.com/BTztGqUH7Y