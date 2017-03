کیون پیٹرسن کے لمبے چھکے نے شاہد آفریدی کو بھی شرمندہ کردیا :احمد شہزاد

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)کوئٹہ گلیڈی ایٹر کے کھلاڑی احمد شہزاد نے اپنے ساتھی کیون پیٹرسن کی تعریف کرتے ہوئے ایسی بات کہہ دی کہ جان کر شاہد آفریدی کو بھی شدید غصہ چڑھ جائے گا ۔پہلے پلے آف میچ میں کیون پیٹرسن نے وہاب ریاض کو اتنا لمبا چھکا مارا تھا کہ جسے دیکھ کر شاہد آفریدی کے بھی ہوش اڑ گئے تھے ۔اس چھکے کی تعریف کرتے ہوئے سوشل میڈ یا کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں احمد شہزاد نے کہا کہ گیند ابھی تک ہوا میں ہے ، میں نے اپنی زندگی میں یہ سب سے لمبا چھکا دیکھا ہے اور یہ واحد چھکا ہے جس نے پہلی بار لالہ کو بھی شرمندہ کردیا ۔

کیون پیٹرسن نے وہاب ریاض کو شارجہ کی تاریخ کا سب سے لمبا چھکا دے مارا۔۔۔ اس پر شاہد آفریدی نے کیا ردعمل دیا؟ دیکھ کر آپ ساری زندگی چھکا اور آفریدی کی شکل نہیں بھولیں گے

The ball is still in the air @KP24!! It's the longest 6 I have ever seen n the only one that made Lala blush (ever) ☺ https://t.co/1HgB47Yssu