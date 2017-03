پی ایس ایل فائنل، کراچی کنگز کے روی بوپارہ کا لاہور آنے کا اعلان

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا بھر میں پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے فائنل کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے ۔ اس تقریب کے انعقادسے جہاں شائقین کرکٹ جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہیں کھلاڑی بھی طویل عرصے بعد پاکستانی سر زمین پر کرکٹ کھیلنے کیلئے بے چین ہیں۔

ایک ایسے وقت میں جب بڑے بڑے ناموں اور معروف کھلاڑیوں نے فائنل کیلئے پاکستان آنے سے انکار کردیا، کراچی کنگز کے اہم ترین کھلاڑی روی بوپارہ نے پاکستان آنے کا اعلان کرکے ایونٹ میں نئی روح پھونک دی ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں روی بوپارہ نے کہا ہے کہ اگر پشاور زلمی کے خلاف آج کھیلے جانے والے تیسرے پلے آف میچ میں کراچی کنگز کو فتح حاصل ہوئی تو وہ فائنل کھیلنے لاہور ضرور جائیں گے۔

If we win tonight I will travel to Lahore for the final. @KarachiKingsARY @thePSLt20 #DhanDhanaDhanHogaRe