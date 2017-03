پی ایس ایل کی اختتامی تقریب میں پرفارم نہیں کر سکوں گا:علی ظفر

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف گلوکار علی ظفر کا کہنا ہے کہ میں آج کل فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہوں،پی ایس ایل کی اختتامی تقریب میں پرفارم نہیں کرسکوں گا۔

تیسرا پلے آف ،عالمی سٹے باز میدان میں آ گئے ،کراچی کنگز کو فیورٹ قرار دیدیا

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ میری خواہش ہے کہ ہمارے کھیل کے میدان دوبارہ سے سج جائیں،لاہور میں فائنل میچ کا ہونا امن کا پیغام ہے۔یقینا یہ ایک بڑا لمحہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ سب لوگ اس تقریب کو بحفاظت منائیں۔واضح رہے کہ علی ظفر نے پاکستان سپر لیگ کی دبئی میں افتتاحی تقریب میں بھرپور پرفارم کیا تھا اور سیزن ٹو کا گانا بھی انہوں نے ہی گایاتھا۔

2/2 unfortunately stuck with shooting schedule for the film. But lots of love and prayers. #AbKhelJamayGa . #pakistanzindabad .

Contrary to the news, I won't be performing at the PSL closing ceremony. It is indeed a big moment, hope we get to celebrate in safety.