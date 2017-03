لندن اولمپکس کی سکیورٹی کیلئے 13500 اہلکاروں کو تعینات کیا گیا:نجم سیٹھی

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سپر لیگ کے سربراہ نجم سیٹھی نے پی ایس ایل فائنل لاہور کے بارے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کرکٹ کرانا عوام کی خواہش ہے۔

چلو چلو لاہور چلو،انشاءاللہ ہم اگلا میچ پاکستان میں کھلیں گے:نجم سیٹھی

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے لاہور میں فائنل کی سکیورٹی پر تنقید کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ2012 ءمیں ہونےوالے لندن اولمپکس کی حفاظت اور دہشتگردانہ واقعے سے بچنے کیلئے 13500 سکیورٹی اہلکاروں کو سٹیڈیم میں تعینات کیا گیا تھا۔برائے مہربانی ہم پی ایس ایل فائنل کیلئے جو بھی سکیورٹی کے انتظامات کررہے ہیں ان کو برداشت کیا جائے۔

13500 troopers were deployed in London to secure the Olympics in 2012 from terrorism. Pl bear with our security arrangements for PSL Final.