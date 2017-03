”کوئی نہیں روک سکتا۔۔۔“ شاہد آفریدی زخمی ہو کر بھی ”باز“ نہ آئے، زوردار بیان جاری کر دیا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سٹار آل راﺅنڈر شاہد خان آفریدی نے فائنل کیلئے کوالیفائی کرنے پر پشاور زلمی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی انجری بھی اب پشاور زلمی کو چیمپئن بننے سے نہیں روک سکتی۔

تفصیلات کے مطابق شاہد خان آفریدی پشاور زلمی کے فائنل میں پہنچنے پر انتہائی خوش ہیں اور اپنی انجری کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ ”فائنل میں پہنچنے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوں، پشاور زلمی نے ٹائٹل کیلئے اپنا عزم ظاہر کر دی ہے، اور میری انجری بھی اب انہیں جیتنے سے نہیں رو سکتی۔

شاہد آفریدی نے فائنل میچ سے پہلے ہی ایک طرح سے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو ”وارننگ“ جاری کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ فائنل ٹاکرا انتہائی سخت اور سنسنی خیز ہو گا اور پشاور زلمی کو ہرانا قطعاً آسان نہ ہو گا۔

Happier than ever to reach the finals, @PeshawarZalmi have shown their resolve for the title & my injury wont stop them from winning #HBLPSL