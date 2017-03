”میں ذاتی طورپر اور کھلے دل سے آئی پی ایل مالکان کو میچ دیکھنے کی دعوت دیتا ہوں“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی فرنچائز پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے اپنی ٹیم میں شامل غیر ملکی کھلاڑیوں کو لاہور لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اس پر تمام پاکستانی ہی ان کی بہت تعریف بھی کر رہے ہیں لیکن اب انہوں نے ایک ایسا کارنامہ سرانجام دیدیا ہے کہ بھارت کی بھی ”بولتی بند“ کر دی ہے۔

معروف برانڈز کے گرمیوں کے ملبوسات کیلئے شاندار سہولت متعارف، خواتین کیلئے خوشخبری آگئی

ایک جانب جہاں پوری دنیا پاکستان سپر لیگ کی کامیابی کا اعتراف کر رہی ہے اور غیر ملکی کھلاڑی بھی اسے بہترین لیگ قرار دے رہے ہیں تو دوسری جانب بھارتی اس لیگ سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں اور سوشل میڈیا پر آئے روز اپنی نفرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔

آئی پی ایل میں پاکستانی کھلاڑیوں کو شامل نہ کرنے سے دوطرفہ کرکٹ سیریز کے اختتام تک، بھارت نے ہر مرتبہ ہٹ دھرمی کا ہی مظاہرہ کیا اور آئی پی ایل فرنچائز مالکان بھی لکیر کے فقیر بنے رہے ہیں تاہم آج جاوید آفریدی نے انہی مالکان کو پی ایس ایل کا فائنل میچ لاہور میں دیکھنے کی دعوت دی ہے۔

شادی کے سیزن میں اس چیز سے بال دھونے سے ان میں ایسی چمک آئے گی کہ سب آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہوجائیں گے

جاوید آفریدی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری ایک پیغام میں کہا کہ ”میں ذاتی طور پر اور کھلے دل کے ساتھ آئی پی ایل (انڈین پریمئر لیگ) کے مالکان کو لاہور میں پی ایس ایل کا فائنل دیکھنے کی دعوت دیتا ہوں، حدود قیود کے بغیر پرامن کرکٹ۔۔۔!“

On Personal Note & Open Heartedly invited all @IPL Team Owners to witness the @thePSLt20 Final at Lhr,Crickt without boundaries with peace?