”سیکیورٹی بہت ہی بہترین ہے اور ایسا ۔۔۔“کوئٹہ گلیڈی ایٹر کی طرف سے کھیلنے کے لیے غیر ملکی کھلاڑی لاہور پہنچ گیا ،ایسی بات کہہ دی کہ بھارت بھی چیخ اٹھے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کرکٹ کے خلاف بھارت کی تمام تر سازشوں کے باوجود آج پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو رہی ہے اور پی ایس ایل ٹو کے فائنل میں حصہ لینے والے غیر ملکی کھلاڑی بھی لاہور پہنچ گئے ہیں ۔ان کھلاڑیوں میں ایک نام انعام الحق بھی ہے جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے ۔انعام الحق نے لاہور پہنچ کر ایک ویڈ یو پیغام جاری کیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں سیکیورٹی کے انتظامات بہت بہترین ہیں اور یہاں پر ایسا کوئی بھی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے ۔انہوں نے کہا کہ میں کوئٹہ گلیڈ ی ایٹر کی جانب سے پی ایس ایل کے فائنل کا حصہ بننے پر بہت خوش ہوں ۔

واضح رہے کہ انعام الحق کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے اور انڈین کرکٹ بورڈ کا بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ پر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے اور ماضی میں بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ سیریز کو ناکام بنانے کے لیے بھارت اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا رہا ہے۔

ویڈ یو دیکھئے

Bangladesh's Anamul Haque has arrived for the #HBLPSLFINAL #QGvPZ #KaiKaiQuetta pic.twitter.com/gEdBceNaSf