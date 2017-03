کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، پاکستان میں کرکٹ کی واپسی زبردست خبر، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو گا: معین علی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے فائنل کا میلہ لاہور میں آج لگنے جا رہا ہے اور ملک بھر سے کرکٹ کے دیوانے پاکستانی لاہور کا رخ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کرکٹ کی واپسی پر پاکستانی تو خوش ہیں ہی لیکن غیر ملکی کھلاڑی بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں اور دھڑا دھڑ مبارکباد کے پیغامات جاری کر رہے ہیں۔

”میں ذاتی طورپر اور کھلے دل سے آئی پی ایل مالکان کو میچ دیکھنے کی دعوت دیتا ہوں“

برطانوی کرکٹر معین علی بھی اس معاملے پر زیادہ دیر تک چپ نہیں رہ سکے اور بالآخر لاہور میں فائنل میچ کے انعقاد پر مبارکباد کا پیغام جاری کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم کیلئے نیک خواہشات کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ معین علی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری پیغام میں کہا کہ ” فائنل میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ واپس آ رہی ہے اور یہ بہت ہی زبردست خبر ہے، امید کرتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک رہے گا، انشاءاللہ۔۔۔“

معین علی کی جانب سے ایسا پیغام جاری ہونے پر سوشل میڈیا صارفین خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں اور ان کے مشکور ہیں کہ بالآخر انہوں نے بھی پاکستان میں کرکٹ کی واپسی کی اہمیت اور پاکستانیوں کے جذبات کو سمجھا ہے۔

Wishing @TeamQuetta all the best tomorrow but most importantly cricket being played in Pakistan is great news.Hope it goes well. God willing