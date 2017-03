”میر ی بہت سی اچھی یادیں پاکستان سے منسلک ہیں اور یہاں سیکیورٹی کا تو کوئی ۔۔۔۔“ویون رچرڈ نے ایسی بات کہہ دی کہ جان کر آپ بھی انہیں سلام پیش کریں گے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)دنیائے کرکٹ کے سابق عظیم کھلاڑی اور کوئٹہ گلیڈی ایٹر کے کوچ ویون رچرڈ نے کہا ہے کہ میری بہت سی اچھی یادیں پاکستان سے منسلک ہیں اور یہاں سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں میری بہت سی اچھی یادیں ہیں ،اس زمین پر کرکٹ کی بحالی سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو ر ہی ہے ،پاکستان کے تمام لوگ تعریف کے قابل ہیں ۔انہوں نے لاہور کے نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ میں یہاں بہت لمبے عرصے بعد آیا ہوں ،یہاں بہت اچھی سیکیورٹی ہے اور ایسا کوئی ایشو نہیں ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ مجھے امید ہے کہ آج بھی کوئٹہ کا ہی دن ہو گا۔

