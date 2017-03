بہت ہی زبردست سیکیورٹی، قذافی سٹیڈیم پہنچنے سے پہلے 678 مرتبہ چیک ہوا، کرکٹ شائق کا تبصرہ

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے فائنل میچ کیلئے لاہور میں اتنی سخت سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا ہے کہ کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی اور میچ دیکھنے کیلئے آنے والے کرکٹ شائقین کو قذافی سٹیڈیم میں داخلے سے پہلے مختلف جگہوں پر تقریباً 678 مرتبہ چیک کیا گیا۔

”میں ذاتی طورپر اور کھلے دل سے آئی پی ایل مالکان کو میچ دیکھنے کی دعوت دیتا ہوں“

میچ دیکھنے کیلئے قذافی سٹیڈیم آنے والا ایک شائق سٹیڈیم میں داخل ہوا تو سیکیورٹی انتظامات کی تعریف اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کیلئے سوشل میڈیا کا رخ کر لیا۔ رانا طلحہ اظفر نامی ٹوئٹر صارف نے لکھا کہ ”678 مرتبہ چیک ہونے کے بعد سٹیڈیم کے اندر پہنچ گیا، بہت ہی زبردست سیکیورٹی، پولیس، رینجرز، فوج اور ریسیکو ٹیمیں، سب یہاں موجود ہیں۔“

اس ایک شائق کے پیغام کے بعد بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فائنل میچ کے پرامن انعقاد کیلئے حکومت اور سیکیورٹی اداروں نے کس قدر بہترین سیکیورٹی کے انتظامات کر رکھے ہیں۔

Inside the stadium. After being checked 678 times. Brilliant security, police, rangers, army, rescue teams, all here. Kudos @najamsethi