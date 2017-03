ریحام خان نے ڈیرن سیمی کو اعلیٰ سول ایوارڈ کیلئے نامزد کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) ریحام نے پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی کو پاکستان اور پشاور زلمی سے کیلئے زبردست محبت کا مظاہرہ کرنے پر اعلیٰ سول ایواڈ کیلئے نامزد کردیا۔

چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی پشاورزلمی کوشاندار جیت پرمبارکباد

تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ”میں ڈیرن سیمی کو پاکستان،پی ایس ایل اور پشاور زلمی کیلئے زبردست محبت کا مظاہر ہ کرنے پر اعلیٰ سول ایوارڈ کیلئے نامزد کرتی ہوں“۔

ریحام خان نے ڈیرن سیمی کی فورسز کی ٹوپی پہنے تصویر شیئر کرتے ہوئے یہ پیغام جاری کیا۔یاد رہے کہ گزشتہ رات پی ایس ایل سیزن 2 میں پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم کو شکست دیکر ٹرافی اپنے نام کی۔

I nominate Darren #Sammy for highest Civil Award for demonstrating love for #Pakistan #PSL #Zalmi pic.twitter.com/IePqTt1Kl2