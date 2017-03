”لاہور! !!تم تو آج رات۔۔۔“ پی ایس ایل میں شریک غیر ملکی کھلاڑی کا فائنل میچ کے بعد ایسا پیغام کہ بھارتی آگ بگولہ ہو گئے، لاہوریوں کی مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ(پی ایس ایل) اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا ہے اور پوری دنیا نے پاکستان کا روشن اور مثبت چہرہ دیکھ لیا ہے۔

فائنل میچ کیلئے پاکستانیوں میں انتہائی جوش و جذبہ پایا جا رہا تھا جبکہ میچ لاہور میں ہونے کے باعث لاہوریوں کا جذبہ تو دیدنی تھا جنہوں نے مہمان نوازی کی بھی ایک نئی مثال قائم کی۔

فائنل میچ کیلئے لاہور آنے والے غیر ملکی کھلاڑی بھی لاہوریوں کے جوش و جذبے اور مہمان نوازی کو نظرانداز نہ کر سکے اور ایک غیر ملکی کھلاڑی نے تو ”کھل“ کر اس کا اظہار بھی کر دیا۔

پشاور زلمی کی نمائندگی کرنے والے کھلاڑی کرس جورڈن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری ایک پیغام میں کہا کہ ”لاہور!!!! تم تو آج توانائی سے بھرپور تھے، سٹیڈیم میں ناقابل یقین ماحول کا بہت ہی زیادہ مزہ آیا۔“

کرس جورڈن کا یہ پیغام پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے فائنل کیلئے پنجاب حکومت، پی سی بی اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کی گئی بھرپور تیاریوں کی تصدیق بھی ہے جس کے باعث پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں ایک اور سنہرا باب لکھا گیا۔

Lahore!!!! You were electric tonight...unbelievable atmosphere in the stadium really enjoyed… https://t.co/VgsTrNbIox