میچ سے قبل مارلن سیمیول نے ایسا یونیفارم پہن لیا کہ دیکھ کر بھارتی فوج کے ہو ش بھی اڑ جائیں ،تصویرنے سوشل میڈ یا پر دھوم مچادی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سپر لیگ کے فائنل میچ سے قبل غیر ملکی کھلاڑیوں نے خوب انجوائے کیا اور ایس ایس جی کمانڈوز کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں ۔ ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی مارلن سیمیول نے ایس ایس جی کمانڈوز سے مشابہ یونیفارم پہن کر تصویر بنوائی تو اس نے سوشل میڈ یا پر دھوم مچادی ۔

تفصیل کے مطابق میچ سے قبل غیر ملکی کھلاڑیوں نے میوزیکل پرفارمنس اور پیرا ٹروپر کے قذافی اسٹیڈیم میں اترنے کے شاندار مظاہرےکو خوب انجوائے کیا ۔بعد ازاں ڈیرن سیمی سمیت دیگر غیر ملکی کھلاڑیوں نے ایس ایس جی پیرا ٹروپرز کی ٹوپیاں پہن کر تصاویر بنوائیں ۔اس موقع پر پشاور زلمی کے کھلاڑی مارلن سیمیول نے دو ایس ایس جی کمانڈوز کے ساتھ تصویر بنوائی اور اس تصویر میں خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے ایس ایس جی کمانڈوز سے مشابہ یونیفارم پہنا ہوا تھا ۔تصویر نے سوشل میڈ یا پر دھوم مچادی ۔لوگوں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ غیر ملکی کھلاڑیوں کی تصاویر بہت ہی اچھی بات ہے اس سے پور ی دنیا میں پیغام جائے گا کہ پاکستان میں کھیل کے لیے ہم سب متحدہیں ۔ان کا کہنا تھا کہ بھارت رات دن پاک فوج کے خلاف پراپیگنڈا کرتا رہتا ہے ،ایسی تصاویر دیکھ کر بھارتی پراپیگنڈے بری طرح ناکام ہو جائے گا ۔

Stars from @PeshawarZalmi with paratroopers from SSG SHAHBAZ Coy.#PslFinalLahore #NoFear #CricketComesHome #QaddafiStadium pic.twitter.com/vONnH0ESVB