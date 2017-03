”ڈیرن سیمی کیلئے کوئی ایک لفظ۔۔۔“ زینب عباس نے ٹوئٹر صارف کے سوال پر سیمی کیلئے ایسے الفاظ کہہ دئیے کہ کرکٹر کو بھی میدان میں آنا پڑ گیا، ایسا جواب دیدیا کہ خاتون صحافی بھی شرما جائیں، سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے دوسرے ایڈیشن کا تاج پشاورزلمی اپنے سر سجا چکی ہے اور اس کے کپتان ڈیرن سیمی کو پاکستانیوں سے اتنی محبت ملی ہے کہ وہ زندگی بھر نہیں بھول سکیں گے۔

معروف سپورٹس اینکر پرسن زینب عباس نے بھی ڈیرن سیمی کا پاکستان آنے پر شکریہ ادا کیا لیکن ڈیرن سیمی نے انہیں ایسا جواب دیدیا کہ سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر ایک صارف نے زینب عباس سے سوال کیا کہ ”ڈیرن سیمی کیلئے کوئی ایک لفظ۔۔۔“

زینب عباس نے ٹوئٹر صارف کے سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ ” پھر چند الفاظ۔۔۔ پاکستان میں سب سے زیادہ محبت پانے والا شخص، ٹھیک کہا نا۔۔۔ ہمارے ملک میں آنے اور سٹائل سے ٹرافی جیتنے کا بہت بہت شکریہ۔“

A few words then - the most loved man in Pakistan right,thank you for coming to our country & winning the trophy in style @darrensammy88 https://t.co/LaVMiBpJRw