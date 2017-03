پی ایس ایل فائنل کے کامیاب انعقاد پر وہاب ریاض کا پنجاب حکومت، فوج، رینجرز اور سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کا دوسرا ایڈیشن پشاور زلمی کی فتح کے ساتھ اختتام پذیر ہو چکا ہے اور پوری دنیا نے پاکستان کا روشن چہرہ دیکھ لیا ہے۔

فائنل میچ کا لاہور میں محفوظ انعقاد پنجاب حکومت، پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے بغیر ممکن نہ تھا اور وہاب ریاض کو بھی اس کا بخوبی اندازہ ہے جنہوں نے فائنل میچ ختم ہونے کے بعد خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کر کے قوم کے دل میں اپنی عزت میں مزید اضافہ کر لیا ہے۔

وہاب ریاض نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری پیغام میں کہا کہ ”شکریہ پنجاب گورنمنٹ، پاک فوج، رینجرز، پولیس اور ان سب کا، جو پی ایس ایل فائنل کا حصہ تھے، میں آپ کی سخت محنت اور عزم کو سیلوٹ کرتا ہوں۔ تم نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر پاکستانیوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ دنیا کو دکھا سکیں کہ کرکٹ ہمارے لئے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔“

2/2) U have shown by risking ur life but making it possible for the people of Pakistan n around the world that how much cricket means to us