یاسر شاہ اور محمد رضوان کی لاہور قلندرز کے مداحوں سے دعا کی درخواست

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے دوسرے ایڈیشن کے آغاز میں صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں اور کھلاڑیوں کی بے چینی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے تمام ٹیموں کے کھلاڑی اپنے اپنے مداحوں سے دعاﺅں اور بھرپور سپورٹ کی درخواست کر رہے ہیں۔ کچھ ایسی ہی درخواست یاسر شاہ نے بھی اپنے مداحوں سے کی ہے۔

پاکستانی سپنر یاسر شاہ کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں وہ اپنی مصروفیات کے حوالے سے بتاتے ہوئے لاہور قلندرز کے سپورٹرز سے اچھی پرفارمنس کیلئے دعا کی درخواست بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ ” جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم پی ایس ایل میں لاہور قلندرز کیلئے کھیلنے آئے ہیں اور آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے لئے دعا کریں تاکہ ہم اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کر سکیں۔“

یاسر شاہ کے ساتھ محمد رضوان بھی موجود ہیں جنہوں نے دعا کی اپیل کرنے کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ ایک شوٹ آنے والا ہے جس کی تیاری میں وہ سب لوگ کافی تھک گئے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی وہ آپ سب دیکھیں گے۔

ویڈیو دیکھیں۔۔۔

A message for Qalandars' fans from @Shah64Y and @iMRizwanPak as team heading for another training session ahead of PSL's second edition. pic.twitter.com/IPfdNHVCir