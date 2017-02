پشاور زلمی میں شامل تمام غیر ملکی کھلاڑی پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کھیلنے پر رضامند ہو گئے

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کا فائنل لاہور میں کھیلنے کے معاملے پر غیر ملکی کھلاڑی تاحال گومگوں کی کیفیت میں مبتلا ہیں تاہم اب اس سے متعلق پاکستانیوں کیلئے سب سے بڑی خوشخبری آ گئی ہے کیونکہ ایک ٹیم کے تمام غیر ملکی کھلاڑیوں نے پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کھیلنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔

تفصیلات کے مطابق پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے تصدیق کی ہے کہ ان کی ٹیم میں شامل تمام غیر ملکی کھلاڑیوں نے پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کھیلنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے ۔ ایک معروف پاکستانی صحافی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں جاوید آفریدی کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کی ٹیم میں شامل تمام کھلاڑی پاکستان میں کھیلنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ” جاوید آفریدی کو ماسوائے این مورگن کے پشاور زلمی میں شامل تمام غیر ملکی کھلاڑیوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر وہ فائنل میں پہنچ گئے تو لاہور میں کھیلیں گے۔“

Javed Afridi "All PZ's overseas players apart from Eoin Morgan have confirmed to me they will play in Lahore if we reach the final" #HBLPSL