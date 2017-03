”میں اپنی عمر نہیں بتا نا چاہتا لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں “سالگرہ کے موقع پر ویون رچرڈ نے کیک کاٹتے ہوئے ایسی بات کہہ دی کہ نجم سیٹھی اور رمیز راجہ اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)دنیائے کرکٹ کے عظیم کھلاڑی سر ویون رچرڈ آج اپنی سالگرہ منا رہے ہیں اور اس موقع پر پی سی بی انتظامیہ نے کرکٹر کی خوشیاں دو بالا کرنے کے لیے ایک تقریب کا بھی اہتمام کیا جہاں ویون رچرڈ نے اپنی سالگرہ کا کیک کا ٹا ۔ویون رچرڈ کی کیک کاٹنے کی ویڈیو سوشل میڈ یا پر وائرل ہو گئی ۔

تفصیل کے مطابق مائیکر و بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر سپورٹس جرنلسٹ زینب عباس نے سر ویون رچرڈ کو سالگرہ پر مبارکباد دی اور ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ پی ایس ایل انتظامیہ کے ساتھ اپنی سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں ۔کیک کاٹنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ویسے تو میں اپنی عمر نہیں بتا نا چاہتا لیکن میںاپنے آپ کو 18سال کے لڑکے کی طرح محسوس کر رہا ہوں ۔یہ بات سن کر حاضرین خو ب لطف اندوز ہوئے اور قہقے لگائے ۔

ویڈ یو دیکھئے

A very happy birthday to Sir Vivian Richards,celebrations with the PSL gang and some of the @PeshawarZalmi players!A true legend! pic.twitter.com/zmZbDCEZtx