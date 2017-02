پشاور زلمی نے پریکٹس میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 22 رنز سے شکست دیدی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے آغاز سے قبل پریکٹس میچ میں پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 22 رنز سے شکست دیدی۔

تفصیلات کے مطابق آئی سی سی کرکٹ اکیڈمی میں کھیلے گئے میچ میں پشاور زلمی نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 3 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز بنائے۔ پشاور زلمی کی جانب سے ڈیویڈ میلان 50 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہے جبکہ محمد حفیظ نے 46 رنز بنائے۔ دیگر بلے بازوں میں حارث سہیل نے 39، کامران اکمل نے 10، صہیب مقصود نے 6 اور شاہد آفریدی نے 13 رنز بنائے۔

Saad Nasim scores a magnificent unbeaten 85 off 48 with 5x6s & 7x4s in a losing cause as PZ win by 22 runs @officialsaadN @PeshawarZalmi pic.twitter.com/70xwZoZopw