بھائی تم میرے بالوں کیلئے ’پھٹیچر‘ مت بنو، آگے شیمپو کا اشتہار بھی کرنا ہے، جاوید آفریدی کا ڈیرین سیمی کی ویڈیو پر جواب

ہانگ کانگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی فاتح ٹیم کے کپتان ڈیرن سیمی نے وعدے کے مطابق اپنا سر منڈوا کر ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی۔

”احمد بھائی پھٹیچر کا مطلب سمجھا دیں۔۔۔“ ٹوئٹر صارف کے سوال پر احمد شہزاد نے ایسا جواب دیدیا کہ سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان آ گیا، جان کر عمران خان کے گال بھی لال ہو جائیں گے

اس کے ساتھ ہی انہوں نے پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی سمیت دیگر کھلاڑیوں کو ان کا وعدہ یاد کروایا تو جاوید آفریدی نے بھی دھماکے دار ”اینٹری“ دی اور ایسا جواب دیدیا کہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنا منہ چھپانے لگے ہیں۔

جاوید آفریدی نے ڈیرین سیمی کی ویڈیو پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ”بھائی میرے خوبصورت بالوں کیلئے حاسد (پھٹیچر) مت بنو، آگے شیمپو کا اشتہار بھی کرنا ہے، ایسے بالوں کے لوگ خواب دیکھتے ہیں۔“

معروف برانڈز کے گرمیوں کے ملبوسات کیلئے شاندار سہولت متعارف، خواتین کیلئے خوشخبری آگئی

جاوید آفریدی کے جواب پر سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی ہے اور اب تک ہزاروں لوگ اس زبردست مکالمے کو پسند کر چکے ہیں اور ری ٹویٹ کر رہے ہیں۔

Bro don't be jealous(patechar????) of my beautiful hair ????,shampoo add ahead (dream hair interpretation) https://t.co/2Oky3SWve6