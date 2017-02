پی ایس ایل کے لائیو لمحات بھرپور طریقے سے پیش کرنے کے لیے کرکٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈرون کیمرا ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سمیت دنیا بھر کے شائقین کرکٹ کو پاکستان سپر لیگ کے لمحات بھر پور طریقے سے دکھانے کے لیے ڈرون ٹیکنا لوجی کا استعمال کر لیا گیا ۔ لائیو لمحات کی پراڈکشن کوالٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے کرکٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈرون ٹیکنا لوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پی ایس ایل کے آفیشل پیج پر بتا یا گیا ہے کہ دنیائے کرکٹ میں پہلی مرتبہ پاکستان سپر لیگ میں ٹیکنالوجی کوایک سطح آگے لے جاتے ہوئے ڈرون کیمرا ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے ۔ڈرون کیمرا ٹیکنالوجی کی مدد سے پاکستانی شائقین کرکٹ کو لائیو لمحات مزید بہتر طریقے سے دکھائے جائیں گے ۔اس ٹیکنالوجی سے پراڈکشن کوالٹی میں مزید بہتر ی آئے گی اور ٹی وی پر میچ دیکھنے والے شائقین کرکٹ کو گراﺅنڈ میں ہونے والی حرکات و سکنات کا ادراک مزید بہتر طریقے سے ہو سکے گا ۔

واضح رہے کہ اس سے قبل کرکٹ میں سپائیڈر کیمروں کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے ایر یئل شارٹ (اوپر سے نیچے کی جانب گراﺅنڈ دکھایا جاتا ہے )پیش کیے جاتے ہیں ۔

#HBLPSL takes technology to the next level by bringing action live through drone cameras for the first time ever in cricket! #AbKhelJamayGa