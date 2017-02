کیا آپ بھی پی ایس ایل کے میچ کے دوران ٹی وی پر آنا چاہتے ہیں ؟ شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبر ی آگئی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان سپر لیگ مینجمنٹ نے پاکستانی شائقین کر کٹ کو پی ایس ایل کے میچ کے دوران ٹی وی سکرین پر آنے کا موقع فراہم کردیا ۔

پی ایس ایل میچز انٹرنیٹ پر دیکھنے کے خواہشمندوں کو کوئٹہ گلیڈی ایٹرزاور ٹیپ میڈ ٹی وی نے انتہائی شاندار خوشخبری سنا دی ،بہترین سروس متعارف کروا دی

پاکستانی شائقین کرکٹ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں، آج سے پاکستان سپر لیگ کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے ۔متحدہ عرب امارات میں آج پی ایس ایل کی رنگا رنگ تقریب کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان افتتاحی میچ کھیلا جائے گا ۔پاکستانی شائقین کرکٹ اپنی اپنی ٹیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے سوشل میڈ یا پر ہر کوئی اپنے اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں اور ٹیموں کو سپورٹ کر رہا ہے ۔اب پی ایس ایل نے شائقین کر کٹ کو میچ کے دوران ٹی وی پر آنے کا بھی موقع فراہم کردیا ہے ۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام میں پی ایس ایل انتظامیہ نے کہا ہے کہ اپنی پسندیدہ ٹیم کی سپورٹ میں ویڈیو میسج بنا کر مندرجہ ذیل ٹوئٹ پر رپلائی کر دیں ۔آپ کی ویڈیو کو میچ کے دوران دکھا یا جائے گا ۔

WANNA GET ON TV?

Reply to this tweet with your video message of support for your favourite team, and you might just see it LIVE at #HBLPSL!