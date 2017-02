’بھئی کہاں چلے گئے ہو؟ ‘مصباح الحق کے سٹیج سے اترنے پرنجم سیٹھی نے یہ کہا تو مصباح نے ایسا کام کردیا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ کی افتتاحی تقریب کے دوران تمام ٹیموں کے کپتان تو سٹیج پر موجود رہے لیکن مصباح الحق خاموشی سے سٹیج سے دور چلے گئے، بعد ازاں جب نجم سیٹھی نے انہیں نوٹس کیا اور سٹیج پر نہ پایا تو آوازیں لگانا شروع کردیں جس کے بعد مصباح کی ایسی شاندار انٹری ہوئی کہ پورا سٹیڈیم نعروں اور تالیوں سے گونج اٹھا۔

پی ایس ایل II، پشاور زلمی کینسر سے متاثرہ 19 بچوں کو میچ دکھانے دبئی لے گئی

تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب کے دوران اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہوگئی جب نجم سیٹھی نے اپنے خطاب کے دوران مصباح الحق کو آوازیں لگانا شروع کردیں۔ ” بھئی مصباح کہاں ہو؟ کہاں چلے گئے ، اب آبھی جاﺅ“ ۔ نجم سیٹھی کے آواز یں لگانے پر سٹیڈیم کی تمام روشنیاں گل کردی گئیں اور جب انہیں دوبارہ روشن کیا گیا تو سٹیڈیم کے بیچوں بیچ دفاعی چیمپیئن اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان مصباح الحق پی ایس ایل سیزن ٹو کی ٹرافی کے ہمراہ نظر آئے۔ مصباح کے ہاتھ میں ٹرافی نظر آنے پر پورا سٹیڈیم خوشی کے نعروں اور تالیوں سے گونج اٹھا ۔ تالیوں کی اسی گونج میں مصباح الحق سٹیج پر گئے جہاں انہوں نے دیگر ٹیموں کے کپتانوں کے ساتھ مل کر ٹرافی کے ساتھ تصاویر کھنچوائیں۔

مصباح الحق کی ٹرافی کے ساتھ انٹری دیکھیں

LIVE: Misbah bring the trophy to it's podium. All five captains pose with it https://t.co/aiEOmzUJRM @thePSLt20 #PSL2017 pic.twitter.com/IKAPgCOtWj